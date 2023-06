Il Parmigiano Reggiano superstar a New York per il “Summer Fancy Food Show”

(Di venerdì 23 giugno 2023) Il Consorzioparteciperà ala New(25-27 giugno), la principale fiera americana dedicata al mondo del&Beverage. Il Consorzio sarà presente con l’ampio stand 2826-2832 nel centro fieristico di New, situato al Javits Center. Le attività prevedono in primo luogo incontri one-to-one con i partner commerciali per condividere strategia e attività 2023. Un importante appuntamento per sostenere le azioni di promozione della domanda nel più rilevante mercato al mondo dopo quello italiano, cresciuto anche nel 2022 del 8,7% a volume, importando oltre 13.900 tonnellate diper un valore stimato di circa 200 milioni di euro. Il ...

Il Consorzioparteciperà al Summer Fancy Food Show a New York (25 - 27 giugno), la principale fiera americana dedicata al mondo del Food&Beverage. Il Consorzio sarà presente con l'ampio stand

“Partecipare al SFFS di New York rappresenta per noi un impegno-simbolo di una presenza negli Stati Uniti che è diventata quotidiana. Nel mercato più importante del mondo dopo l’Italia per […] ...REGGIO EMILIA (ITALPRESS) - Il Consorzio Parmigiano Reggiano parteciperà al Summer Fancy Food Show a New York (25-27 giugno), la principale fiera american ...