Il Mes spacca il governo | divisi tra un sì difficile e un no che può colpire i nostri titoli di Stato

(Di venerdì 23 giugno 2023) La maggioranza continua a litigare. Ma anche i partiti al loro interno. I rappresentanti della maggioranza non si sono presentati ieri in commissione Esteri alla Camera, dove il testo del disegno di legge per la ratifica del Meccanismo europeo di stabilità èapprovato da Pd, Azione e Italia Viva con l’astensione del M5S. Rinviato anche il consiglio dei ministri. Il Mes ha messo i sovranisti davanti alle loro stesse contraddizioni. La Stampa riporta uno scambio di messaggi tra il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e un alto dirigente del Carroccio: «Stiamo sbagliando, l’ideologia ci sta uccidendo». Anche Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia, intervidalla Stampa, precisa: «Ratificare il Mes non vuol dire usarlo». «Non lo voteremo», ha insistito ieri il capogruppo alla Camera Riccardo Molinari. Mentre la ...

Il Mes spacca il governo e la destra. Voto rinviato, la Ue è preoccupata Domani

Nato nel 2012 con un trattato intergovernativo, concede a condizioni prestabilite assistenza finanziaria ai Paesi membri che dovessero trovarsi in difficoltà ...