Il maxi processo a Ravenna per i finti vaccini anti Covid | 227 accusati di falso | c’è anche un politico di FdI

Leggi su open.online

(Di venerdì 23 giugno 2023) 227 persone andranno aper le finte vaccinazioni, eseguite dal medico di base e ginecologo 66enne Mauro Passarini, che è stato arrestato dalla polizia in seguito a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa la sera del 10 novembre 2021. Dallo scorso luglio è tornato libero del tutto e il suo nome, infatti, figura tra quelli dell’Ordine dei medici. Secondo quanto emerso dalle verifiche della squadra Mobile il 66enne avrebbe simulato l’iniezione di molte dosi di vaccino Pfizer a diverse persone arrivateda fuori regione per rivolgersi proprio a lui. L’uomo era infatti considerato un punto di riferimento nella galassia dei contrari al vaccino. Ora 227 pazienti sonodiideologico in concorso. E tra loro spiccail ...