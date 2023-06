Il capo di Wagner | “Mosca ci bombarda | uccisi molti combattenti” La replica | “Notizie false | provocazioni informative”

A denunciarlo è il controversodei mercenari russi della Compagnia, Evgeny Prigozhin, in un video - bomba pubblicato su Telegram e che contraddice la narrativa ufficiale, secondo cui la ...Ildei mercenari del gruppo, Yevgeny Prigozhin, tornato a puntare il dito contro il ministro della difesa russo Sergey Shoigu. Questa volta pare mettere apertamente in dubbio anche le ...... è l'ennesimo attacco del fondatore del gruppo, Yevgeny Prigozhin, lanciato in un'intervista ... Lo riferisce su Telegram ildell'amministrazione militare regionale Oleksandr Prokudin. 'A ...

Il capo di Wagner: “Mosca ci bombarda, uccisi molti combattenti” Il Fatto Quotidiano

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...