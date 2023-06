Il 19enne Suleman 'terrorizzato' prima del viaggio in sottomarino. Parla la zia

IlDawood , morto insieme al padre e agli altri tre componenti della spedizione verso il Titanic, era "terrorizzato" dal viaggio. Lo ha rivelato una zia del ragazzo in un'intervista ...IlDawood, morto insieme al padre e agli altri tre componenti della spedizione verso il Titanic, era "terrorizzato" dal viaggio. Lo ha rivelato una zia del ragazzo in un'intervista ...C'era anche untra i passeggeri a bordo del Titan , il sommergibile che si era inabissato per vedere il ... Si tratta diDawood , figlio del businessman pakistano Shahzada Dawood , anche ...

La tragedia del Titan e la morte del 19enne Suleman: "Nel ... Il Riformista

Il 19enne Suleman Dawood, morto insieme al padre e agli altri tre componenti della spedizione verso il Titanic, era "terrorizzato" dal viaggio. Lo ha rivelato una zia del ragazzo in un'intervista ...“Una esperienza di legame”. Aveva deciso di andare nel sottomarino Titan per accontentare il papà perché il weekend scorso (18 giugno) negli Stati Uniti così come in gran parte del mondo si celebrava ...