I movimenti di mercato più assurdi della settimana

(Di venerdì 23 giugno 2023) Abbiamo iniziato questa rubrica un paio di anni fa, non è facile neanche ricordarsi quale fosse l’idea di fondo. Certo non pensavamo che il calcioavrebbe preso questa piega, una piega dove quasi tutti gli acquisti sono acquisti. Deve ancora aprirsi ufficialmente e già è successo di tutto. Benzema è andato in Arabia Saudita, inaugurando una rotta che sembra diventata una di quelle che apre ogni tanto Ryanair, di che devi approfittarne per forza e chissenedestinazione. Lo stanno seguendo in tanti, forse in troppi. Alcuni, ok, erano al crepuscolocarriera, altri però mica tanto. L’ultimo nome è quello di Bernardo Silva. Il calciatore più peculiaremiglior squadra al mondo che si allontana dai nostri occhi: ma che cattiveria è? Se siete tifosi del Milan, vi sembrerà ...