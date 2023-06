(Di venerdì 23 giugno 2023) «Disincentivare il ricorso alla pratica della maternitàche offende la dignità della donna...». «Il desiderio delle coppie di veder riconosciuto un legame tra bambini ed i loro genitori intenzionali non si è scontrato con un'impossibilità generale e assoluta, dal momento che avevano a disposizione l'opzione dell'e non l'avevano utilizzata». Le due dichiarazioni, virgolettate, appena lette appartengono nell'ordine la prima aidel Tribunale Civile di Milano che hanno annullato l'atto di nascita di un bambino, figlio di una coppia di uomini avuto grazie all'uso della maternitàe la seconda aidella Corte Europea dei diritti dell'uomo. Frasi, quindi, non figlie di questo o quel movimento o dell'idea di un «talebano» o oltranzista vecchio stampo. Sono le ...

Tra gli, ci sono 41 vini trentini, sei altoatesini, due lombardi e uno siciliano; tra gli ... Suddivisi in tre commissioni di assaggio, ihanno effettuato test alla cieca per analizzare ..."In un procedimento - chiariscono i- è stato chiesto l'annullamento della trascrizione ... relativo a un minore nato all'estero da due cittadini, coppia omogenitoriale, con gestazione ...'In un procedimento - chiariscono i- è stato chiesto l'annullamento della trascrizione ... relativo a un minore nato all'estero da due cittadini, coppia omogenitoriale, con gestazione ...

I giudici (italiani ed europei) ci ricordano la differenza tra adozione e madre surrogata Panorama

La Corte europea dei diritti umani ha dichiarato inammissibili i ricorsi contro l'Italia presentati da alcune coppie omosessuali e anche da una coppia eterosessuale in merito al rifiuto del nostro Pae ...Sono giorni di aspre polemiche per vicende legali e giudiziarie legate alla maternità surrogata e ai figli che ne scaturiscono. E, guardando oltre le norme, i giudici sono concordi su una cosa: si sce ...