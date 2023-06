“I detriti del Titan coerenti con una catastrofica implosione” | le dichiarazioni della Guardia costiera Usa dopo giorni di ricerche

(Di venerdì 23 giugno 2023) Una “” e la morte istantanea di tutti e cinque i passeggeri. Ecco le primeUsala scoperta di quanto avvenuto negli abissi dell’oceano al sommergibiledidisperate, i rottami del sottomarino di OceanGate disperso da domenica sono stati trovati proprio accanto al fantasma delic, con la stessa società e laamericana che in serata hanno annunciato la morte dell’equipaggio. “Il fondale è un ambiente incredibilmente difficile”, ha detto lasottolineando di dover ancora raccogliere ...

... trovatie rottami vicino al Titanic: potrebbe essere il sommergibile imploso - I familiari denunciano ritardi nei soccorsi Dawood ossessionato dalla storiaTitanic A Nbc News la zia ...La tragedia potrà però non essere statatutto inutile per la sicurezza marittima se recuperando ii tecnici riusciranno a capire sia lo stato manutentivoTitan, sia il punto dal quale ...... mentre si dirigeva verso i restiTitanic che si trovano a circa 4.000 metri sotto la superficie. Le autorità lavorano per capire cosa sia accaduto esattamente, anche grazie airimasti

La tragedia del sottomarino Titan, morti i 5 passeggeri | "Una catastrofica perdita di pressione" | I detriti in fondo al mare TGCOM

Sono state recuperate alcune parti del sommergibile disperso fra i detriti trovati vicino al Titanic nell'ambito delle ricerche. È quanto David Mearns, esperto di immersioni e amico dei passeggeri a ...Per Arthur Loibl era una “operazione kamikaze”. Aveva viaggiato nel 2021 all’interno del sottomarino Titan, la stessa immersione alla scoperta del Titanic che in questi giorni ha monopolizzato l’atten ...