I Coma Cose in concerto al Palazzo Reale di Napoli alla sesta edizione del Noisy Naples Fest

tornano a esibirsi a Napoli, domenica 25 giugno nel Palazzo Reale per il Noisy Naples Fest 2023. Il duo composto da California e Fausto Lama, "coppia nella vita e nella musica, che mischia ...Dagli Imagine Dragons a Capo Plaza passando per Rosa Chemical, i, Mezzosangue, gli Articolo 31, Manuel Agnelli e gli Arctic Monkeys, ecco gli artisti e gli eventi previsti nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre al Rock in RomaDentro di me sapevo che eranosbagliate, mi sentivo turbato e questo mio malessere interiore ... In seguito, a causa di un serio problema di salute, ho trascorso 2 mesi infarmacologico, e ...

I Coma Cose in concerto al Palazzo Reale di Napoli il 25 giugno Agenzia ANSA

(ANSA) - NAPOLI, 22 GIU - I Coma Cose tornano a esibirsi a Napoli, domenica 25 giugno nel Palazzo Reale per il Noisy Naples Fest 2023. Il duo composto da California e Fausto Lama, "coppia nella vita e ...I Coma Cose tornano a esibirsi a Napoli, domenica 25 giugno a Palazzo Reale per il Noisy Naples Fest 2023. Il duo composto da California e Fausto Lama, coppia nella vita e nella musica, che mischia ...