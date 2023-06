Huawei e Zte aiutano lo spionaggio cinese da Cuba?

(Di venerdì 23 giugno 2023) Funzionari americani hanno notato un gran via vai di dipendenti die Zte in quelle che gli Stati Uniti ritengono essere basi didella Repubblica popolareattive almeno dal 2019. Lo rivela il Wall Street Journal spiegando che informazioni dell’era Trump hanno alimentato i sospetti che a quel tempo le due società cinesi abbiano avuto un ruolo nel rafforzamento delle capacità didi Pechino negli Stati Uniti dall’isola. “Non è stato possibile sapere se l’amministrazione Biden abbia perseguito questa pista”, scrive il giornale.ha negato “tali accuse prive di fondamento” dicendosi “impegnata nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili dove operiamo”. Zte, invece, ha definito l’articolo del Wall Street Journal “privo di ...

Una volta che le nuove leggi saranno in vigore, comunque, i Paesi membri potranno vietare l'uso di apparecchiaturanei nuovi impianti, e chiederne la rimozione da quelli esistenti. I due ...La Commissione UE mette al bando, ed esorta i Paesi a fare lo stesso Il commissario europeo per il Mercato interno, Thierry Breton, ha esortato giovedì (15 giugno) gli Stati membri a ...... fare barriera contro le intrusioni tecnologiche nelle reti di telecomunicazioni (sono state praticamente messe al bando) e limitare i poteri dei grandi azionisti cinesi in gruppi Ue (...

Reti 5G, nuove manovre dell’Europa nei confronti di Huawei e ZTE ... Cyber Security 360

Biden starebbe dunque proseguendo gli sforzi fatti dall’amministrazione Trump per bloccare l’ingresso nel mercato delle reti 5G dei produttori cinesi di apparecchiature di telecomunicazione, come ...Il Commissario UE Breton chiede il divieto delle apparecchiature 5G di Huawei e ZTE per motivi di sicurezza, mentre più Paesi si muovono nella stessa direzione.