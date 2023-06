(Di venerdì 23 giugno 2023) La professoressa è adirata soprattutto per il dileggio organizzato dai ragazzi, i quali dopo aver filmato l’episodio in un video lo hanno fatto girare sui social media

Le palline di plastica "Quel giorno sono stata raggiunta per due volte da palline di plastica sparate da una pistola ad aria compressa, con la seconda hodi perdere un, per fortuna ...La mascherina aveva attutito i colpi, ma l'insegnate era stata ferita a une alla testa con ... che si può restare impuniti, senza calcolare che l'insegnate ha seriamentedanni fisici ......della principessa Anna ha capito come donare brio a una mise che altrimenti avrebbedi ... con unrivolto alla sostenibilità Arrow Sophie di Edimburgo La duchessa dopo i fiori così ...

"Ho rischiato l'occhio, querelo". Parla la docente impallinata dagli ... ilGiornale.it

La professoressa è adirata soprattutto per il dileggio organizzato dai ragazzi, i quali dopo aver filmato l’episodio in un video lo hanno fatto girare sui social media ...Dal prossimo luglio, in una città italiana ci sarà il rischio di incappare in una multa salatissima: occhio al nuovo limite di velocità.