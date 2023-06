Harry Styles ferma il concerto per aiutare la fan incinta a scegliere il nome del bebè e… andare in bagno

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 23 giugno 2023), durante l’ultimodi Cardiff, ha dimostrato ancora una volta di avere grande sensibilità nei confronti del pubblico. L’artista, proprio in questi giorni, sta affrontando il Love on Tour e, nella serata del 21 giugno 2023, ha interrotto la performance sul palco del Principality Stadium per permettere a una donnadiine, poco dopo, ha deciso di aiutarla nel compiere una scelta decisamente speciale. Il cantante di Watermelon Sugar, nel corso del, è rimasto colpito dai gesti di una donna che, poco più tardi, ha rivelato di chiamarsi Sian e di essere in attesa di un bambino. La futura mamma, infatti, si è rivolta direttamente aper chiedergli aiuto nella scelta del ...