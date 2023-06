Ha lottato fino all' ultimo Il retroscena sull' addio tra Bonolis e Sonia Bruganelli

... ecco perché La rottura tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli Dalle parole di Alberto Dandolo si evince come Paolo Bonolis abbiaall'ultimo per cercare di salvare il matrimonio con Sonia ...Chi lo conosce bene lo sa che haall'ultimo per salvare il matrimonio e che la scelta di concluderlo non sia partita da ...... dai sindaci ai comitati cittadini e tutte quelle persone che hannoper l'ospedale di ... Continua il sindaco Tomatis: 'Il dialogo con la Regione si è aperto a differenza di quanto eraa ...

"Ha lottato fino all'ultimo...". Il retroscena sull'addio tra Bonolis e ... ilGiornale.it

Una rottura non è mai così semplice soprattutto se arriva dopo 26 anni insieme. «Siamo separati, eppure siamo più uniti che mai. Continueremo a esserlo per la ...Da sotto non gli dareste una lira. Anzi, un baiocco. E, visto che si parte dall’ex Stato Pontificio, non è ameno il riferimento a quello che fu il ’coin’ di sua Santità. Perché, qui c’è un arzigogolat ...