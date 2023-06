GUIDA TV 23 GIUGNO 2023 | TALI E QUALI | LA RAGAZZA E L’UFFICIALE | QUARTO GRADO

(Di venerdì 23 giugno 2023): Le Storie, Rete 4, ore 21.25 Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog e buon divertimento con il Totoshare. 21:3000:00RCodice: La Vita è Digitale Talent ShowRubrica 21::15 Tutti Mentono 1°TvCalcio Totale Serie TvTalk Show 21::15 Il Colore della Libertà Ossi di Seppia Film, USA 2012Rubrica 21:2501:00: Le StorieAll Rise InchiesteSerie Tv 21:3000:25 La1°TvStation 19 1°Tv Serie TvSerie Tv 21:2500:00 Chicago P.D. 1°TvLaw & Order Serie TvSerie Tv 21:1000:05 Propaganda Live Best OfTgLa7 ...

... dopo quasi 9 anni di leadership alla Cisl Piemonte, sta per lasciare ladell'organizzazione ... Il congedo ufficiale di Ferraris dalla Cisl regionale è previsto per giovedì 29presso il NH ...Due eventi - degustazione a Roma e Milano per il Consorzio Tutela Vini Vesuvio. Lunedì 26, nella capitale, il "Vesuvio Wine Day" dedicato alle diverse espressioni della Vesuvio Dop, ...Vini ...... 24, 28, 29: 13.30 " 19.00; 25: 13.30 " 17.00; 3010.00 " 12.00 e 13.30 " 16. FIFA 2023 con 3 postazioni Play Station e Nintendo, un simulatore di, Oculus VR per provare ...

Club, festival, guest e superguest: la guida di giugno 2023 Dj Mag Italia

«Stiamo per iniziare la grande festa di Musicultura all’insegna della nuova canzone popolare e d’autore qui allo Sferisterio. Io e Carolina faremo il tifo per i nostri ...Uno speciale viaggio on the road nel cuore verde d’Italia per la trasmissione “Camper”, in onda su Rai 1, che mette in bella mostra l’Umbria dal nord al sud e che, per scoprire le meraviglie del terri ...