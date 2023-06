Guendalina Tavassi esagerata | lo scatto in bikini è da infarto

in queste ore è stata duramente accusata da molti utenti su Instagram di ritoccare in modo evidente il suo fisico nelle foto. In particolare, a generare questo sospetto sono stati ...Tempo di sole e mare perche si è mostrata sui social in costume scatenando, però, diversi commenti antipatici. Forma smagliante al mare perche non nasconde di certo il suo fisico. Su ...è sempre molto attiva sui social, dove si diletta a pubblicare foto, video, storie e anche critiche piuttosto feroci, come quella contro Antonella Fiordelisi ai tempi dell'ultima ...

Guendalina Tavassi e il fisico da capogiro: “Vi svelo il mio segreto” Notizie.it

Dopo le critiche ricevute, Guendalina Tavassi ha svelato ai suoi follower cosa fa per essere sempre sexy ed in forma!Guendalina Tavassi svela sui social la dieta del compagno Federico Perna: cosa mangia per restare in forma E' davvero questa la realtà.