Guardia di finanza | 74 controlli per il reddito di cittadinanza | 59 denunciati Sequestrati oltre 400 chili di cocaina

(Di venerdì 23 giugno 2023) In occasione dell'anniversario del corpo alla Spezia, i dati dell'ultimo anno e mezzo. Frodi per il Pnrr e 77 evasori totali

In occasione dell'anniversario del corpo alla Spezia, i dati dell'ultimo anno e mezzo. Frodi per il Pnrr e 77 evasori totaliSono solo alcuni dei numeri forniti oggi, venerdì 23 giugno 2023, dalladiche ha tracciato un bilancio dell'attività in occasione del 249esimo anniversario della fondazione del corpo.L'AQUILA. "Il nostro è un impegno a tutto campo contro la criminalità e a tutela di cittadini e imprese". Il comandante regionale delladi, generale Gianluigi D'Alfonso, nella caserma sede del comando regionale delle Fiamme gialle, in occasione del 249° anniversario della fondazione del Corpo, ha presentato ieri il ...

Guardia di Finanza, 28mila chili di droga sequestrati in 16 mesi, Marra: "Dato senza precedenti, serve riflessione" ...Grosseto: Celebrato anche a Grosseto, presso il Salone d’Onore del Comando Provinciale, il 249° Anniversario della Fondazione della Guardia di finanza, con una cerimonia a carattere interno improntata ...