Grosseto | 76enne uccisa in villa | fermata la figlia

(Di venerdì 23 giugno 2023) (Adnkronos) – Per la morte della, pestata enelladi famiglia a Istia d’Ombrone nel grossetano, è stata indagata per omicidio volontario eladi 52 anni. La mattina dell’8 giugno scorso lachiamò il padre, un notaio di 81 anni, dicendogli che nellaerano entrati due uomini incappucciati e avrebbero aggredito sia lei che la madre. La versione della 52enne non ha mai convinto gli investigatori dell’arma dei carabinieri. Il pubblico ministero l’ha interrogata stamani, dopo che è stata dimessa dall’ospedale Misericordia di, dove è stata ricoverata nel reparto di psichiatria due settimane per uno stato confusionale. Secondo quanto si è appreso, nell’interrogatorio con il pubblico ministero, la ...

