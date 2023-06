Greta Thunberg arrestata a Malmoe | stava partecipando al blocco per protesta di cinque petroliere

(Di venerdì 23 giugno 2023) Dopo giorni di, la giovane attivista svedeseè stata, cittadina della Svezia meridionale, mentrendo bloccando 5 navi. La giovane è da anni impegnata nella sensibilizzazione pubblica nei confronti del cambiamento climatico, e non la è prima volta che vienenell’ambito delle proteste per il clima. La ragazza svedese, che aveva annunciato giorni fa di voler prendere parte a delle proteste nel porto diinsieme ad alcuni membri del gruppo Take Back the Future, è stata portata via dai poliziotti. Nelle ore precedenti aveva rivendicato la partecipazione alcon un tweet: “La crisi climatica è una questione di vita e di ...

Tra gli attivisti ancheMa a Parigi erano presenti anche attivisti per il clima come, per ricordare ai leader mondiali che la logica del denaro sta uccidendo il pianeta. ...Tre simboli del dollaro giganti ricreati per terra con grandi fogli verdi etra i manifestanti. Gli attivisti per il clima si sono riuniti a Parigi per protestare contro il i combustibili fossili e per fare pressione sui leader riuniti al summit per un nuovo ...L'attivista svedese ha partecipato alla manifestazione a Place de la Republique contro il summit internazionale sulla finanza e l'ambiente organizzato dal presidente francese Emmanuel Macron. 'Fate ...

Greta Thunberg è stata arrestata a Malmoe in Svezia mentre ...Al vertice globale su finanza e clima di Parigi, voluto dal presidente francese Emmanuel Macron, i partecipanti si sono trovati d'accordo su molte questioni, ma hanno fallito su altre, tra cui la crea ...