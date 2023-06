Grazie | linea alla regia Ma si è sentito tutto | Caressa-choc | cosa è successo

(Di venerdì 23 giugno 2023) Fabioracconta un retroscena inedito della sua carriera: una rissa sfiorata durante un un Juventus-Milan di qualche anno fa: "Lì a Torino c'era Juventus-Milan,fine del primo tempo sta per arrivare Marchisio all'intervista, io dò laall'intervista e vedo un signore a bordocampo che sale le scaletrafelato per i gradoni. Penso che si fossemale qualcuno vorrà che dica un annuncio. Quindi io mi levo le cuffie e gli faccio ‘Mi dica mi dica", spiega a "Vita da telecronisti". Poi il racconto entra nel vivo: "Era un signore ubriaco che mi fa ‘a te e l'amico tuo un babagno' e l'amico mio era Beppe Bergomi. Io, che mi ero anche preoccupato per lui, che stesse male qualcuno, non ci vedo più: prendo le cuffie, le butto e incomincio a buttarmi verso di lui che poi stava scendendo ...

... così come anche l'allegagione, per cui al momento la fenologia delle piante si presenta in... Questosia ad una maggiore fertilità sia ad una buona percentuale di allegagione. Quest'anno ...... lo smartphone "a portafoglio" dellaFind N di terza generazione. Se quest'ultimo dovrebbe ...26" di Find N2 Flip,ad un redesign che permetterà di occupare, tra fotocamere e schermo, l'......notare come la silhouette sia nettamente più schiacciata e questo viene aiutato anche dalla...al fatto di emettere ufficialmente solo 11 g/km di CO2 , infatti, questa Prius plug - in può ...

Caressa e la rissa sfiorata con un tifoso all'intervallo di Juve-Milan ... Fanpage.it

La Dacia Spring è una delle poche auto elettriche utilizzabili dai neopatentati, grazie al suo piccolo motore da 44 cavalli. Spring, il primo veicolo ...MOBILITÀ. I nuovi mezzi articolati Mild-Hybrid in strada a partire da sabato 24 giugno: meno impatto ambientale, consumi ridotti dell’8-10%. E venerdì 23 negli uffici Teb di Ranica si è tenuto un inco ...