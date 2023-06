Governo e maggioranza disertano il voto sul Mes Il Pd | “Patetico Aventino”

(Di venerdì 23 giugno 2023) Banchi vuoti alla commissione Esteri della Camera per evitare di doversi schierare sulla ratifica. Scadenza del 30 verso lo slittamento. L’opposizione approva da sola la mozione per il Salva-Stati

Ma il 'no show' dei partiti difornisce un assist alle opposizioni per attaccare il. 'Assente', 'irresponsabile', 'fantasma', le critiche risuonate ieri all'indirizzo dell'..."Lanon partecipa al voto sul Mes nella Commissione Esteri della Camera. Intervista a Andrea ... Accordi Internazionali, Centro, Destra, Esteri,, Istituzioni, Politica, Sinistra, ..."Lanon partecipa al voto sul Mes nella Commissione Esteri della Camera. Intervista a Enzo ... Camera, Centro, Debito Pubblico, Destra, Economia, Esteri, Giorgetti,, Italia, ...

Mes, la maggioranza diserta la commissione e il testo passa con i voti di Pd e Iv-Azione Il Fatto Quotidiano

Aumentano le temperature, in questo inizio d’estate. E, forse, calano le imposte. Tale almeno sembrerebbe l’intenzione del governo, supportata anche da una maggioranza parlamentare che, ...Né sì né no. Almeno per il momento. Sul Mes, il Meccanismo europeo di Stabilità che da mesi l’Europa chiede all’Italia di ratificare, il centrodestra ...