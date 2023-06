Gosens | offerta dall’Union Berlino! Distanza con l’Inter su due aspetti – SM

(Di venerdì 23 giugno 2023) Robinè finito nel mirino dell’Union Berlino. Secondo SportMediaset il club tedesco ha recapitato la primaal laterale: c’ècol ‘Inter su due aspetto PARTENZA – Non solo Brozovic ed Onana. Fra i calciatori in partenza dalpotrebbe esserci anche Robin. Secondo quanto riferito da SportMediaset l’Union Berlino ha recapitato la primaufficiale al laterale nerazzurro.si trova bene a Milano ma vorrebbe trovare più minutaggio in vista dell’Europeo del 2024.per lasciar partire il laterale mancino chiede almeno 15 milioni: al momento con il club tedesco c’èsia sulla formula di trasferimento che sulle cifre. Fonte: SportMediaset.it Inter-News - Ultime notizie e ...

...al passaggio all'Al Nassr con i sauditi che sarebbero disposti a far salire l'oltre i 20 milioni in modo da accontentare il club di Zhang. Soldi freschi poi potrebbero arrivare da, ...2023 - 06 - 22 14:49:20 Inter,verso l'Union Berlino Robinverso l'Union Berlino. L'... Il centrocampista sembra in uscita dall'Arsenal, che ha ricevuto un'importante dall'Arabia ...L' Union Berlin è sulle tracce di Robin. Il club biancorosso, che nell'ultima stagione ha chiuso la Bundesliga al quarto posto, ha presentato un'ufficiale al calciatore tedesco che sarebbe disposto a trovare un accordo . Ben ...

SkySport DE - Si sblocca la cessione di Gosens Arrivata la prima offerta ufficiale dalla Bundesliga Fcinternews.it

Steven Zhang è stato chiaro: prima di operare in entrata, l'Inter deve muoversi in uscita. Un'esigenza imprescinbile per far respirare le casse nerazzurre ed evitare di trovarsi con un monte ingaggi t ...Prima le cessioni e poi gli acquisti, senza perdere tempo però. L' Inter è legata agli incassi in questa sessione di mercato e adesso ha fretta perché la trattativa con Frattesi sarebbe ben impostata ...