Gosens | l’Union Berlino apre alla trattativa Manca l’accordo con l’Inter – TS

Leggi su inter-news

(Di venerdì 23 giugno 2023)è disposto a trattare pere il centrocampista sono favorevoli.però ancora qualcosa. Di seguito le ultime di TuttoSport. VOLONTÀ – Robinvorrebbe mettersi maggiormente in gioco in vista dei prossimi Europei e sa che nelavrebbe poca possibilità di farlo. Nella stagione appena trascorsa, infatti, il centrocampista tedesco ha giocato raramente dal 1?, venendo impiegato da Simone Inzaghi quasi sempre come alternativa a Federico Dimarco. Per questo motivo anon dispiacerebbe partire verso una nuova destinazione che gli permetterebbe di indossare una maglia da titolare. Il calciatore, dunque, sta valutando seriamente l’opzione Union, che secondo TuttoSport ha ufficialmente ...