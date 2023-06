Gorgona Cars - NM+ | la barchetta ora è a due posti

(Di venerdì 23 giugno 2023) La NM+ byha debuttato al MiMo 2023. Si tratta del secondo modello della giovane azienda italiana, che ha sviluppato un progetto di restomod basato sulla Mazda MX-5 NA. Dopo aver presentato la NM Concept con carrozzeria monoposto al raduno nazionale MX-5 nel settembre del 2022, grazie anche alla collaborazione con Mazda Italia, è stata infatti sviluppata labiposto NM+. 220 CV per 800 kg. Il progetto prevede l'abbinamento tra il powertrain della MX-5 ND di ultima generazione e il telaio e la carrozzeria della NA prima serie, con una serie di modifiche mirate a contenere il peso totale e migliorare la guidabilità. Il 2.0 Skyactiv-G, il cambio manuale sei marce e il differenziale autobloccante offrono prestazioni, emissioni e affidabilità coerenti con i modelli di oggi e per gestire al meglio le prestazioni ...

