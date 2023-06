Golf | DP World Tour | Hillier in testa dopo due giri in Germania Edoardo Molinari e Paratore al 15° posto

(Di venerdì 23 giugno 2023)duedel BMW International Open 2023, torneo del DPin corso di svolgimento alclub München Eichenried (par 72) di Monaco di Baviera, al comando si trova il neozelandese Danielcon un totale di -9. Alle sue spalle con -8 c’è il danese Rasmus Neergaard-Petersen, mentre in terza posizione con -7 si trova l’olandese Joost Luiten. Secondo round difficile per, cheil 66 della prima giornata che gli era valso la prima posizione è sceso al quindicesimocon un parziale di 74 colpi per il -4 complessivo. Insieme a lui tra gli altri anche Renato, che invece ha recuperato cinque posizioni. Tra gli altri italiani, hanno superato il taglio anche ...

Il maltempo in Germania rallenta il primo round del BMW International Open, ma non l'avanzata di Edoardo Molinari . Nel torneo del DPTour, il cui giro di apertura è stato sospeso anzitempo per pericolo di fulmini, con un parziale in 66 ( - 6) colpi, frutto di otto birdie e due bogey, l'azzurro, vicecapitano del team Europe ...Su Sky appuntamento con un altro evento del DPTour, il BMW International Open, giunto alla 34edizione, in programma a Monaco di Baviera da ...torneo andranno in onda in diretta su Sky Sport...Al via otto tra i primi dieci delRanking compresi i primi sei: nell'ordine Scottie Scheffler, Jon Rahm, Rory McIlroy, Patrick Cantlay, Viktor Hovland e Xander Schauffele, che difende il titolo.

GOLF - DP World Tour: quartetto azzurro in Germania. PGA Tour ... politicamentecorretto.com

In Germania, a metà gara, il nuovo leader del BMW International Open è Daniel Hillier. A Monaco di Baviera, nel torneo del DP World Tour che mette in palio 2.000. (ANSA) ...I golfisti del PGA Tour 2023 danno il via all'estate immergendosi nell'appuntamento del Travelers Championship (montepremi 20 milioni di dollari). Lo storico evento, nato nel lontano 1952 sotto il nom ...