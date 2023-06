Gli invitati al compleanno massacrano a calci e pugni il festeggiato | grave 15enne La scusa | “Un gioco”

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 23 giugno 2023) La festa difinisce in un’aggressione violenta degli stessial party a danno del: e tutto si conclude in ospedale dove alla vittima, undi Cassano Spinola (Alessandria), i medici riscontrano gravi lesioni interne. Un ultimo episodio di violenza giovanile che al danno della diagnosi ospedaliera – con tanto di in prognosi riservata – aggiunge nelle ultime ore anche la beffa delle argomentazioni mosse dagli aggressori. I quali, a quanto ricostruiscono La Stampa e Tgcom 24, avrebbero spiegato il pestaggio ainferti con virulenza, come una sorta di rito di iniziazione conosciuto come “lo scaricone“, finito – neanche a dirlo – sui social. Alla fine della festa di, glipestano a ...