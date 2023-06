Giuntoli-Juventus | i primi abboccamenti già nel 2022 Repubblica

Calciomercato, daad Allegri: l'annuncio di MomblanoUn nome, quello di Cristiano, che potrebbe anche cozzare con la permanenza alla guida tecnica di Massimiliano Allegri. ...Siamo all'alba di una nuova era in casa. La prossima settimana, infatti, potrebbe essere quella decisiva per l'arrivo di Cristianoa Torino....Cristianocome capo dell'area tecnica. Ma, come detto, tra le parti i rapporti sono ottimi, lo stesso entourage di Yildiz non ha fretta di concludere questa operazione, visto che la...

Juventus, countdown Giuntoli: il ds si sta per liberare dal Napoli Goal.com

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con un probabile acquisto della Juventus Thomas Partey: " Juve, è Thomas. Affare da 18 milioni, ha giù detto sì. Nuove voci su Giunt ...Americano, nato nel 2000, può giocare da attaccante o da laterale a tutta fascia. Mancano solo dei dettagli per lo sbarco in Italia ...