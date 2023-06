Giù le temperature con temporali e grandine | ma domenica torna il caldo

(Di venerdì 23 giugno 2023) Le previsioni meteo fino a25 giugnoin discesa di qualche grado nel weekend grazie a una rapida ondata di maltempo e, che in alcuni casi saranno forti, sull’Italia. A scalfire temporaneamente l’anticiclone africano Scipione, la coda di una perturbazione nordatlantica, collegata a un vortice attivo tra Regno Unito e Mare del Nord che ha raggiunto anche il nostro Paese. Si tratta, spiegano gli esperti de ILMeteo.it, di una veloce ‘flash storm’, chiamata così per la breve durata e la disorganizzazione dei fenomeni (non convettivi). I venti più freschi in ingresso formeranno quindi un vortice ad alta quota che genererà localisu alcune regioni. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it comunica quindi che dopo il maltempo che ha colpito le Alpi occidentali nella notte appena ...

