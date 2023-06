Giovanni Soldini e Maserati al via della 52esima Transpac

(Di venerdì 23 giugno 2023) Conto alla rovescia perMulti70 e, che sono in California in vistapartenza, conosciuta anche comeific Yacht Race. Laedizione dell’ormai classica regata oceanica, che si svolge ogni due anni con l’organizzazione delific Yacht Club e disputata per la prima volta nel 1906, prenderà il via da Los Angeles e arriverà a Honolulu, Hawaii, con un percorso di regata di circa 2225 miglia. I rivali diallaLa flotta di oltre sessanta imbarcazioni, che partirà secondo un calendario scaglionato su tre giorni, si radunerà sulla starting line a largo di Point Fermin, dove per i multiscafi il segnale ...

... Renato Pozzetto, Massimo Boldi, Gerry Calà, Aldo,e Giacomo e tanti altri artisti hanno ... 10 ottobre 1964), prima di esordire come attore nel film di, "Un' anima divisa in due" (1993)...... che lo ha eletto vincitore nella categoria "Passion", dove era in lizza con altri 15 grandi velisti, tra i quali. Entusiasta per il bellissimo risultato, il navigatore umbro ha ...Un diario di bordo straordinario, come l'uomo che lo tiene:. Il velista e campione del mondo, nella sua nuova avventura, unisce l'amore per il mare che lo ha sempre spinto a solcare gli oceani con l'urgenza di salvare la sua ragione di vita, ...

Vela: Maserati Multi70 e Soldini pronti per la Transpac - Sport Agenzia ANSA

Maserati Multi70 e Giovanni Soldini hanno raggiunto la costa californiana in vista della partenza della Transpacific Yacht Race, chiamata anche Transpac. La 52a edizione dell’ormai classica regata oce ...Maserati Multi70 e Giovanni Soldini hanno raggiunto la costa californiana in vista della partenza della Transpacific Yacht Race, chiamata anche Transpac. (ANSA) ...