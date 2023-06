Giorgio Armani riscrive il suo Dna e dà una lezione di stile | “L’uomo dovrebbe vestire così I bermuda? Vanno bene in vacanza | non a un meeting di lavoro”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 giugno 2023) Una grande matita nera incastonata sulla passerella bianca e la sua firma sulla parete di fondo, a ricordare “che il mioè fatto da me, da una matita, un foglio bianco e dalla mia testa che ancora funziona“. Seduto su una semplice sedia, circondato dai giornalisti,parla con piglio e pacatezza delle sue ultime creazioni Uomo per la Primavera/Estate 2023. Una conversazione sull’eleganza, sul bello e sulla vita che è quanto di più vicino all’antica maieutica, con i cronisti che interrogano lo stilista e lui che non si sottrae mai alle domande. Anzi, replica con ulteriori spunti di riflessone. E in fondo, è proprio questo filosofeggiare che rende ildiunico e potente. Sì, perché per quanto possa sembrare banale sono ...