Giochi Europei | gioia azzurra Samuele Ceccarelli oro nei 100 metri

I 100 metri uomini ai2023 parlano italiano: lo sprinter azzurro Samuele Ceccarelli ha vinto la medaglia d'oro nella gara tenutasi allo stadio di Chorzow, chiudendo in 10.13 davanti all'olandese Raphael ...Ai, lo sprinter italiano è medaglia d'oro. Partenza a razzo, un piccolo calo a metà corsa e poi l'allungo finale che gli garantisce il primo posto in 10.13, lo stesso tempo del Golden ...Grandi prestazioni dall'atletica leggera nelle gare della Division 1 aglia squadre di atletica, valida anche per iin Polonia. Gli azzurri hanno conquistato tre medaglie d'oro e due d'argento. Ottima prestazione di Samuele Ceccarelli che ha vinto la medaglia d'oro nei 100 metri con il tempo di 10.13.

Giochi Europei: Ceccarelli vince i 100 metri, l’Italia conquista 6 ori e balza in testa al medagliere la Repubblica

Prima giornata molto positiva per la Nazionale italiana di taekwondo ai Giochi Europei di Cracovia 2023, evento G4 che mette in palio punti importanti per i ranking di qualificazione olimpica verso Pa ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.20 Termina qui la DIRETTA LIVE della seconda giornata di Tuffi dei Giochi Europei 2023. L'Italia quest'oggi ha conquistato l'oro con Pellacani/Santoro e il ...