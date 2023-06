Giochi Europei Cracovia 2023 | tuffi | Pellacani e Santoro splendido oro nel sincro mixed

Leggi su sportface

(Di venerdì 23 giugno 2023) Straordinaria medaglia d’oro per l’Italia neiaidi, l’evento multisport che ha inglobato anche le gare continentali di questo sport acquatico. Chiarae Matteohanno conquistato la medaglia d’oro nel, con una rimonta da paura, visto che i dueobbligatori non erano stati impeccabili ed erano valsi il quarto posto provvisorio. Con il doppio salto mortale e mezzo con avvitamento e poi con il triplo salto mortale e mezzo avanti carpiato balzano in testa ed eseguendo alla perfezione il doppio salto mortale e mezzo ritornato carpiato difendono la leadership. Per i “fratellini”, come amano definirsi, arriva la conferma dopo l’oro di Budapest 2021 e il ...