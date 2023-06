Giochi Europei Cracovia 2023 | sincro | argento per l’Italia nella finale del team technical

Leggi su sportface

(Di venerdì 23 giugno 2023) Italia ancora sul podio a Oswiecim, in Polonia,terza giornata degli European Games di nuoto artistico. Dopo il successo di Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero ieri nel doppio tecnico, la squadra azzurra conquista la medaglia d’delcon 249.1145 punti, alle spalle della Spagna, oro con 278.4066, e davanti alla Francia, bronzo con 242.6716. E’ unastorica per lo sport e il nuoto artistico in particolare: Giorgio Minisini, campione del mondo a Budapest ed europeo a Roma 2022 nel doppio mixed in coppia con Lucrezia Ruggiero, è diventato il primo uomo a gareggiare in una routine di squadra in unainternazionale senior. “Per gli uomini nuotare in squadra è una grande pietra miliare per il nostro sport ...