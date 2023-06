Giochi Europei | Canoa K4 500 | sfiora il podio l’ammiraglia azzurra

Leggi su sportface

(Di venerdì 23 giugno 2023) Laitalianal’impresa con il K4 500m nella seconda giornata deia Cracovia, validi anche per l’assegnazione dei titoli continentali. Sono solo 48 centesimi di secondo che hanno seperatoformata da Manfredi Rizza (Fiamme Azzurre), Alessandro Gnecchi (Carabinieri), Andrea Domenico Di Liberto (Fiamme Azzurre) e Giacomo Cinti (CC Comacchio) dal terzo gradino del. Condotta di gara da manuale con il capovoga, l’argento olimpico di Tokyo Manfredi Rizza, abile a condurre e dettare il ritmo di una prova tutta in crescendo con il tentativo d’attacco negli ultimi 250 metri. Arrivo serrato e cronometro fermo sul tempo di 1.20.848 con la necessità di aspettare il fotofinish per assegnare il bronzo alla Serbia (1.20.800). Vittoria per l’equipaggio ...