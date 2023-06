Giochi Europei 2023 | Ceccarelli oro nei 100 metri | Italia in testa nel medagliere

Due le medaglie conquistate dalla Nazionale azzurra di taekwondo agli European Games . L'argento di Sofia Zampetti nella categoria - 54kg, che vince senza perdere un round gli ottavi, fermandosi ...I 100 metri uomini ai2023 parlano italiano: lo sprinter azzurro Samuele Ceccarelli ha vinto la medaglia d'oro nella gara tenutasi allo stadio di Chorzow, chiudendo in 10.13 davanti all'olandese Raphael ...Medaglia di bronzo con qualche rimpianto per Sarah Jodoin Di Maria nella piattaforma 10 metri femminile dei tuffi aiin corso di svolgimento a Cracovia, in Polonia. L'azzurra di origini canadesi, in testa dopo la terza e la quarta rotazione, non riesce a eseguire nel migliore dei modi l'ultimo tuffo, ...

Samuele Ceccarelli è ancora il re dei 100 metri: strepitoso oro ai Giochi Europei Sport Fanpage

Nella fase finale degli Europei Under 21 va in scena la seconda giornata e nel gruppo B c'è una nazionale che he impressionato decisamente più delle altre. Si tratta della Spagna di Santi Denia, che a ...Si è conclusa la fase a gironi per quanto riguarda il torneo di basket 3x3 ai Giochi Europei 2023 in campo femminile. A Cracovia, le 16 squadre impegnate sono tutte scese in campo nella giornata odier ...