Commenta per primo Il conto alla rovescia dei tifosi delverso il via della nuova stagione è ufficialmente iniziato. La marcia di avvicinamento del Grifone verso il campionato del ritorno in Serie A prenderà il via tra poco più di tre settimane con l'...Queste le 20 protagoniste: Atalanta, Bologna, Cagliari, Empoli, Fiorentina, Frosinone,, Inter,... Per quanto riguarda la Coppa Italia , le date precise devono ancora essere, mentre la ...Commenta per primo Il conto alla rovescia dei tifosi delverso il via della nuova stagione è ufficialmente iniziato. La marcia di avvicinamento del Grifone verso il campionato del ritorno in Serie A prenderà il via tra poco più di tre settimane con l'...

Genoa, stabilite date e avversarie delle prime amichevoli Calciomercato.com

Le date si conoscevano già. Ora sono ufficiali anche gli avversari. Il Genoa ha reso noto tramite i propri canali social il calendario delle prime tre amichevoli della sua preparazione estiva. Le part ...Fra i tifosi rossoblù c’è agitazione per un mercato che non decolla, ma l’ad Blazquez rassicura l’ambiente: “Sottotraccia faremo una grande squadra” ...