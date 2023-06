Genoa | il Sassuolo fa sul serio per Gudmundsson Pronta l'offerta

Si è messo in mostra nell'ultimo campionato, attirando su di sé le attenzioni di club di Serie A come. Un'altra pista percorribile, sempre per quanto riguarda la trequarti, è ......45:01 Roma, Missori a un passo dalFilippo Missori a un passo dal. Il terzino ... 2023 - 06 - 22 13:38:31, pista Mateta per l'attacco Pista dalla Premier per l'attacco del. ...... al Viola Park di Bagno a Ripoli, date da definire Frosinone: in aggiornamento: a Moena dal ... Poi a Fiuggi dal 28 luglio al 6 agosto: a Vipiteno, dall'11 luglio al 27 luglio Torino : a ...

Calciomercato Torino, piace Prati della Spal. Concorrenza di Genoa e Sassuolo Toro News

Ai microfoni della Gazzetta di Modena, ha parlato l’ex capitano del Sassuolo, Magnanelli, finito nel mirino della Juventus per entrare nello staff di Allegri. Si aspetta a breve una risposta dell’ex ...Sul centrocampista si è infatti focalizzato l’interesse del Torino. Ma anche Sassuolo e Genoa non disdegnerebbero di averlo. Davide Vagnati, che già fu collaboratore della Spal ai tempi della panchina ...