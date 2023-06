Gazzetta – Calciomercato | le notizie di oggi | le trattative del 23 giugno | La diretta

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 23 giugno 2023) 2023-06-23 07:42:25 Fa notizia quanto riportato poco fa dalla GdS: verona, volata tra bocchetti e baroni — (m.fon.) L’Hellas stringe per l’allenatore. Ieri si è tenuto un incontro tra l’uomo mercato del club gialloblù Sean Sogliano e Andrea D’Amico, agente di Salvatore Bocchetti. Entro il fine settimana il Verona prenderà una decisione: proseguire, dunque, con Bocchetti, con la possibilità di tenere al suo fianco Marco Zaffaroni, oppure cambiare guida in panchina, col nome di Marco Baroni, appena andato via dal Lecce, in cima alla lista. Per lui sarebbe pronto un accordo per due stagioni. Da giocatore, Baroni ha vestito la maglia gialloblù dal 1995 al 1998, lasciando buonissimi ricordi. Bocchetti ha sottoscritto, a ottobre, un contratto che va in scadenza il 302027. A luglio si iscriverà al corso per conseguire la licenza Uefa Pro. La volata resta aperta. ...