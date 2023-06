Garcia li vuole a Napoli | richiesta esplicita a De Laurentiis

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 23 giugno 2023) Rudisi oppone a due possibili partenze eccellenti: il tecnico francese li ritiene intoccabili per ildel futuro e ha posto il veto in merito a un’eventuale cessione. A poco più di venti giorni dal raduno a Castel Volturno, ilcontinua a programmare le sue strategie per il futuro insieme a Rudi, tecnico che sostituirà dal 1° luglio Luciano Spalletti. A tenere banco sono le trattative per i rinnovi contrattuali per calciatore come Victor Osimhen e Piotr Zielinski, ma il tecnicovederci chiaro sia per quanto riguarda il mercato in entrata che, soprattutto, per quello in uscita. A tal proposito, il trainer francese ha posto due condizioni inderogabili per ildel futuro. Si tratta di due calciatori che l’ex Roma ritiene insostituibili, motivo per ...