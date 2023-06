ILdi Allegri, inviso a una certa parte della tifoseria, sembra blindato da un contratto che .... Onana con Lukaku e Koulibaly ,. solo per citare i nomi che tengono sul filo della ...Il Napoli sarebbe anche disposto a trattenere, ma solo rispettando i parametri economico - finanziari imposti da De Laurentiis. In caso di super - offerte, però,verrà ...Nel weekend il presidente dovrebbe incontrare l'agente di, Roberto Calenda per il colloquio chiarificatore suldell'attaccante nigeriano. Il Corriere del Mezzogiorno scrive che De ...

SKY - Futuro Osimhen, serve nuovo incontro con De Laurentiis per l'accordo: ecco cosa filtra AreaNapoli.it

ForzAzzurri.net - Corriere dello Sport - Futuro Osimhen, vuole capire i progetti futuri del Napoli. Intanto Psg sempre più vicino. Aurelio De Laurentiis, dopo le lunghe ...Enrico Fedele, ex dirigente sportivo, ha parlato a 'Marte Sport Live': “ Versatilità nella scelta del modulo da parte di Garcia Parole di buon senso da parte del nuovo allenatore: è impossibile ostin ...