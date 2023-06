Furto rischia di finire in tragedia | uomo colpito alla schiena durante colluttazione

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 23 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNotte assai movimentata per il proprietario di una abitazione di via Roma a Montesarchio. L’attorno alle ore 3 ha avvertito dei rumori in casa e, cercando di appurarne la causa, si è trovato di fronte degli uomini evidentemente introdotti in casa per svaligiarla. Ne è nata unaed il proprietario ha riportato la peggio per un colpocon arma contundente. I ladri però si sono datifuga , mentre l’si è fatto curare in ospedale con una prognosi breve di guarigione. Da verificare quanto è stato portato via che ora è in corso di valutazione da parte dei militari. E’ andato a vuoto un tentativo diin una abitazione di Paduli. Il team di malviventi è stato dissuaso dal colpo ...