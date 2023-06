Furti e rapine in casa | 36 colpi per 300 mila euro Per fuggire cambiavano il colore dell' auto

I carabinieri del comando provinciale di Mantova e della compagnia di Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), hanno arrestato quattro uomini ritenuti responsabili di 36 train abitazioni, per un bottino di 300mila euro, messi a segno in Lombardia , Veneto ed Emilia Romagna . Gli arresti sono avvenuti a Goito (Mantova) e a Cadeo (Piacenza). Revenge porn, ...Scippi,. Sono solo alcuni dei reati considerati nell' indice della criminalità , l'indicatore sviluppato dal Sole 24 Ore nel 2016 per misurare il livello di sicurezza delle 106 ...I Carabinieri del comando provinciale di Mantova e della compagnia di Fiorenzuola d'Arda, in provincia di Piacenza, hanno arrestato quattro uomini ritenuti responsabili di 36 train ...

Postamat assaltato, scatta l'allarme: ladri messi in fuga dai carabinieri TrevisoToday

I carabinieri del comando provinciale di Mantova e della compagnia di Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), hanno arrestato quattro uomini ritenuti responsabili di 36 tra furti e rapine in ...I carabinieri del comando provinciale di Mantova e della compagnia di Fiorenzuola d’Arda (Piacenza), hanno arrestato quattro uomini ritenuti responsabili di 36 tra furti e rapine in abitazioni, per un ...