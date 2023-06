Frattesi | “Ho scelto la squadra ma le trattative possono anche morire”

Davide, centrocampista del Sassuolo, ha così parlato in un'intervista del suo futuro: le dichiarazioni Davide, centrocampista del Sassuolo, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. CONTROLLA IL TELEFONO - "Mica tanto. Ho chiesto al mio procuratore Riso di avvisarmi solo quando è quasi tutto ...Il centrocampista del Sassuolo Davide, al centro delle trattative di mercato, è stato intervistato da Gian Battista Olivero su ... Però cercherò di essere estremamente sincero: io hola ...Thuram, Lukaku in ballo tra le due milanesi oltre a: 'Ho giàdove giocherò. Io con Barella si può fare'. 'Juve - Weah accordo': in arrivo il figlio dell'ex Pallone d'Oro, 12 milioni. '...

La sessione di calciomercato estiva sta per cominciare e l’Inter è pronto a fare faville per regalare a Simone Inzaghi diversi giocatori per rinforzare la propria rosa. L’amministratore delegato Giuse ...Accostato soprattutto ad Inter e Milan, Frattesi è uno dei protagonisti assoluti del calciomercato: “Vorrei che si definisse tutto” ...