Frattesi | Ho scelto la squadra e sono sicuro che il mio procuratore troverà il modo di accontentarmi

L'Inter è in vantaggio: "Non sarebbe corretto indicare una squadra perché le trattative possono morire all'improvviso. Però cercherò di essere estremamente sincero: io hola squadra. ...Oltre all'articolo: ', l'Inter e poi tutte le altre: "Ho già. Con Barella...',Annuncio disul futuro: 'Ho giàla squadra'. Le dichiarazioni del talento ambito sul mercatoDavideè uno degli oggetti del desiderio in queste prime battute di calciomercato estivo. Come ...

Frattesi allo scoperto: "Inter in vantaggio Io ho scelto la squadra" - Sportmediaset Sport Mediaset

La parola passa a Davide Frattesi. Dopo un avvio di calciomercato che l'ha visto assoluto protagonista, con Juventus, Inter, Milan e Roma pronte a fare follie pur di ingaggiarlo, il centrocampista del ...Intervistato da "La Gazzetta dello Sport", Davide Frattesi, centrocampista classe 1999 del Sassuolo e della nazionale azzurra, nonchè obiettivo di mercato della Juventus, non ha ...