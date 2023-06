Frattesi | 'Ho già scelto la squadra Inter? Con Barella non ci pesteremmo i piedi'

Il gong deve ancora suonare (il 1° luglio resta ogni anno che passa una data sempre più sulla carta, a cui si arriva con una manciata di colpi in entrata e in uscitamessi a segno e solo da ...Intervistato dalla Gazzetta dello Sport , lo stessotra le righe appare piuttosto freddo nei confronti del Diavolo e, forse, lancia più di un messaggio. Milan, addio Tonali e terremoto: "...... indiscrezioni, operazioni e gli affari fatti che si andrannoprofilando all'orizzonte, in ..., . Rabiot , . Brozovic , . Osimhen . Onana con Lukaku e Koulibaly ,. solo per citare i nomi ...

Frattesi tra i più ambiti sul mercato: “Io ho già scelto, proveranno ad ... Goal Italia