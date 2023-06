Francia-Italia U21 | i giornali gridano allo scandalo | «Assurdo quanto successo»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 23 giugno 2023)U21, i quotidiani sportividopo l’arbitraggio dell’olandese Lindhout Sviste clamorose ed errori grossolani giustificano il 3 che i quotidiani sportivi danno oggi all’olandese Lindhout dopo la direzione di gara diU21, gara d’esordio agli Europei di categoria per entrambe. Clamoroso il rigore negato agli azzurrini per mano di Kalulu sul colpo di testa di Pirola, così come clamoroso è il gol non assegnato a Bellanova, con il pne che aveva superato la linea di 30 centimetri.