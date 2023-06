Francesco Nuti | l’ultimo applauso a Prato | i video | la musica e la commozione del fratello

(Di venerdì 23 giugno 2023) Un lunghissimoha accompagnato ilcon cui il Consiglio comunale diha voluto salutare, “Cecco da Narnali”, scomparso il 12 giugno all’età di 68 anni. Sulle note di “Sarà per te”, la canzone che aveva portato a Sanremo nel 1988, la clip ha ripercorso la carriera cinematografica dell’attore e regista attraverso tanti spezzoni dei suoi film più belli. Tra questi, “Madonna che silenzio c’è stasera”, quello che più rappresenta la città e il tessile, e “Tutta colpa del Paradiso”. Poi “Willy Signori e vengo da lontano” e “Caruso Paskoski (di padre polacco)”. Le parole deldiAlla commemorazione era presente anche la famiglia dell’artista: «amava la ...

... che il Consiglio comunale di Prato oggi pomeriggio, 22 giugno, ha omaggiato uno dei figli più amati di questa città,, morto lo scorso 12 giugno all'età di 68 anni dopo una lunga ...Per capire non possiamo che ricordare l'immensoe la sua immortale canzone d'amore: "Alta, bella, bionda, occhi celesti... puppe a pera, pera, pera". Con questo sottofondo musicale ...Un lunghissimo applauso ha accompagnato il video realizzato dal Comune di Prato con cui nella seduta di oggi pomeriggio giovedì 22 giugno 2023 il Consiglio comunale ha voluto salutare, "Cecco da Narnali", scomparso il 12 giugno all'età di 68 anni: sulle note di "Sarà per te", la canzone che aveva portato a Sanremo nel 1988, la clip ha ripercorso la carriera ...

Tiziano Ferro e la dedica a Nuti: 'So a memoria tutti i suoi film' Repubblica TV

Ieri la commemorazione in consiglio comunale: c’erano la figlia Ginevra il fratello Giovanni e l’ex compagna Annamaria Malipiero. Lacrime e applausi.che ieri ha aperto il consiglio comunale straordinario voluto dal Comune di Prato per salutare Francesco Nuti, scomparso il 12 giugno all’età di 68 anni. Sulle note di ’Sarà per te’, la canzone portat ...