Frammentazione e Lep in bilico I rischi del regionalismo secondo Bassu

(Di venerdì 23 giugno 2023) Un altro ostacolo sulla strada dell’autonomia differenziata. La valutazione di criticità – esplicitata in diversi punti – arriva dall’Ufficio Parlamentare di Bilancio. Sono diversi i punti sui quali i tecnici eccepiscono, a partire dalo – in caso di approvazione del ddl Calderoli così come è stato formulato – che si creino “divari territoriali” e che a pagarne le spese siano in particolare le imprese. In grossa difficoltà, stando a quanto rilevato dall’ufficio parlamentare, sarebbe anche la previdenza minacciata da un quadro normativo che depotenzierebbe in modo esasperato le funzioni dello Stato. Ovviamente, questo depotenziamento porterebbe un indebolimento degli organismi centrali non solo sulle materie di competenza concorrente, ma più in generale su tutte le azioni che lo Stato potrebbe mettere in campo anche in situazioni emergenziali. Proprio sul ...