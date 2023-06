Foto di minorenni nude in chat | l’inchiesta partita da una 20enne vittima di revenge porn «infiltrata»

(Di venerdì 23 giugno 2023)aperta grazie al coraggio di Lidia, cui l’ex fidanzato aveva rubato alcuni scatti privati e li aveva diffusi. La giovane, prima emarginata e finita in terapia, è riuscita a risalire agli amministratori dei canali: «Come avete potuto?»

... a partire dall'Istituto penale per idi Bari. "Noi " spiega Zambito Marsala " siamo ... "xa2/Italpress .... a partire dall'Istituto penale per idi Bari'. Un'attività sociale che, ricorda Intesa ... Lain apertura è di Quino Al su Unsplash... a partire dall'Istituto penale per idi Bari. "Noi - spiega Zambito Marsala - siamo ... -xa2/Italpress . xa2/pc/fsc/red 23 - Giu - 23 17:11 Condividi questo articolo: Sponsor

Perugia, foto di ragazze nude nelle chat: la città trema. A scoprirle una 20enne (già vittima) che si è... Corriere della Sera

L’inchiesta aperta grazie al coraggio di Lidia, cui l’ex fidanzato aveva rubato alcuni scatti privati e li aveva diffusi. La giovane, prima emarginata e finita in terapia, è riuscita a risalita agli a ...Ha scoperto che una sua immagine intima era finita su un canale Telegram. Così, fingendosi uomo, è entrata nel “giro” ed è riuscita a identificare e denunciare due amministratori di gruppi in cui veni ...