FOTO – Brozovic | dalla Spagna sicuri | il Barcellona combatterà per averlo!

Leggi su inter-news

(Di venerdì 23 giugno 2023)è uscita dall’Inter e presto valuterà l’offerta dall’Arabia Saudita, mail quotidiano Mundo Deportivo lo ha messo in prima pagina.– Marcelocome già noto è richiesto dae Al-Nassr. Questa la prima pagina di Mundo Deportivo, totalmente dedicata al centrocampista dell’Inter: «Dopo aver presto Gundogan, ilper aggiudicarsi il centrocampista croato dell’Inter. Xavi lo vuole, ma ha un’offerta importante dall’Arabia Saudita che lo fa dubitare. Decide!». Fonte: Prima Pagina Mundo Deportivo Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione ...