Fiumicino | paura in Via Luigi Mariotti per un incendio in un appartamento

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 23 giugno 2023)– Nel cuore della tranquilla Via, all’Isola Sacra, momenti dia causa di unche ha colpito un. L’evento ha provocato l’allarme tra i residenti e ha richiesto l’intervento immediato dei pompieri e di un’ambulanza. La scena che si è sviluppata ha causato grande preoccupazione nella comunità locale, con numerosi residenti che sono scesi in strada per osservare l’accaduto. L’ha richiesto l’intervento di due mezzi dei vigili del fuoco, che si sono mobilitati per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area circostante. Al momento non sono ancora state diffuse informazioni ufficiali sulle cause dell’o sulle eventuali conseguenze per gli occupanti dell’...